Президенты России и США провели телефонные переговоры
21:55 26.01.2021 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится в сообщении.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в пресс-службе Кремля.
Там добавили, что в целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. "Условлено о поддержании контактов", - подчеркивается в сообщении.
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