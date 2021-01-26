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НОВОСТИ

Президенты России и США провели телефонные переговоры

21:55 26.01.2021 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится в сообщении.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что в целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. "Условлено о поддержании контактов", - подчеркивается в сообщении.

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