В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 774 672, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 922, что в 1,5 раза больше, чем количество выявленных за минувший день случаев заражения. Всего уже выздоровели 3 202 483 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 84,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 594 против 564 днем ранее. Всего от инфекции умерли 71 076 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,88%, следует из данных штаба.