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НОВОСТИ

В Польше вступил в силу запрет абортов по причине патологии плода

12:32 28.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Польши официально опубликовали решение КС о запрете абортов по причине патологии плода. Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу. Ранее власти откладывали публикацию принятого в октябре прошлого года решения, мотивируя это необходимостью получить письменное обоснование. Официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери или плода, а также, если беременность наступила в следствие изнасилования. 

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Участники требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.  Эхо Москвы

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