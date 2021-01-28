В Польше вступил в силу запрет абортов по причине патологии плода

12:32 Источник: Эхо Москвы

Власти Польши официально опубликовали решение КС о запрете абортов по причине патологии плода. Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу. Ранее власти откладывали публикацию принятого в октябре прошлого года решения, мотивируя это необходимостью получить письменное обоснование. Официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери или плода, а также, если беременность наступила в следствие изнасилования.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Участники требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Эхо Москвы

