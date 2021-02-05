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После запрета мата в соцсетях его стало больше - исследование

10:20 05.02.2021 Источник: РБК

После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете не стало меньше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии» по просьбе РБК. 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.

Это цифры корректно сравнивать с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями (в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше), отмечает «Медиалогия». В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тыс. нецензурных выражений.

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