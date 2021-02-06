Фадеев: Надо будет проводить разбор: зачем полиция задерживает людей, не причастных ни к каким акциям?
19:00 06.02.2021 Источник: Интерфакс
Каждый случай нарушения прав человека в ходе недавних несанкционированных акций должен быть расследован, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Наша позиция очень проста: каждый такой случай должен быть расследован. Мы тоже будем добиваться проведения по ним расследования, если правоохранители сами его не начнут. А я думаю, что по очень многим случаям силовики и сами инициируют такие расследования", - сказал Фадеев в интервью "Интерфаксу"
Что же касается задержаний в ходе этих акций, то, по его словам, есть "много историй о случайных задержаниях".
"С этим надо разбираться, будет проводиться анализ. Например, то же заявление Совета (опубликованное на сайте СПЧ заявление по протестным акциям 23 и 31 января - ИФ) - это не просто "сотрясание воздуха": надо будет проводить "разбор полетов": зачем полиция задерживает людей, не причастных ни к каким акциям?" - сказал Фадеев. На контроле также и ситуация с изоляторами, где содержатся задержанные, продолжил глава СПЧ.
"Здесь, вообще, присутствует очевидная логистическая ошибка. Если уж силовики задержали так много людей, - возможно, они предполагали, что их будет столько, - надо было бы подумать о том, куда они их разместят", - сказал Фадеев.
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