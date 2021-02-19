Число заразившихся коронавирусом возросло за сутки на 12 828

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 12 828, это минимальный показатель с 9 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 112 151, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 919. Всего уже вылечились 3 642 582 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, поднялась до 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 467 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 81 446 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталось на уровне 1,98%, следует из данных штаба.