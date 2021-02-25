Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева - Кадыров
22:11 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин держал под личным контролем ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне.
"Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ высоко оценил итоги декабрьской спецоперации, во время которой была уничтожена последняя в Чеченской Республике организованная бандгруппа, возглавляемая Асланом Бютукаевым. Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Глава Чечни выразил благодарность Владимиру Путину и отметил, что его внимание и поддержка стали решающим фактором в разгроме незаконного вооруженного формирования и обеспечении безопасности территории региона. "Мы искренне признательны национальному лидеру, под руководством которого впервые в мировой истории уничтожили международный терроризм", - добавил Кадыров.
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