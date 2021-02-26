Песков заявил, что пока рано говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент преждевременно говорить о необходимости введения единых паспортов вакцинации. Такое мнение он высказал в пятницу в беседе с журналистами, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении к лету создать в ЕС электронные сертификаты вакцинации.

"Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе - это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", - сказал Песков.