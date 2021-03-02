Исламисты заняли город на севере Нигерии, заблокированы тысячи людей - СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики из экстремистской организации "Боко харам" ("Западное обучение - грех" в переводе с языка хауса) минувшей ночью захватили город Диква на северо- востоке Нигерии. Об этом сообщила во вторник нигерийская газета "Дейли траст" со ссылкой на жителей города Диква (штат Борно). "Боко харам" связана с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Накануне вечером солдаты правительственной армии отбили нападение боевиков, но те потом вернулись и все-таки овладели городом, отмечает "Дейли траст". Очевидцы говорят о том, что боевики разъезжают по улицам и призывают местное население не уходить, утверждая, что не намерены причинять им вред. В настоящее время к городу подтягиваются армейские подкрепления, чтобы вернуть контроль над ним.

Диква расположен в 90 км от административного центра Борно - Майдугури, где "Боко харам" зародилось около 20 лет назад.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах сообщило о нападении боевиков "Боко харам" на расположенную в Дикве базу миротворцев ООН. По данным источников агентства, 25 сотрудникам ООН удалось спастись, укрывшись в бункере.

Группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года группировка перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад. По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек. В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, когда из нее вышла группа боевиков, создавших группировку "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть запрещенной в РФ группировки "Исламское государство").