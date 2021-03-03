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Справороссы внесли в Думу законопроект о 10-кратных штрафах для авиакомпаний за овербукинг

16:00 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпании выплачивать пассажирам 10-кратную стоимость билета в случае вынужденного отказа в перевозке из-за овербукинга. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"При осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком не допускается реализация количества билетов на воздушное судно, превышающее количество мест на воздушном судне", - говорится в тексте.

В случае вынужденного отказа от воздушной перевозки пассажира в связи с нарушением данного ограничения и отказом в предоставлении места на воздушном судне "пассажиру возмещаются причиненные в связи с таким отказом убытки, а также выплачивается десятикратная стоимость билета, уплаченная за воздушную перевозку", указывается в законопроекте.

По словам одного из авторов инициативы, лидера справороссов Сергея Миронова, на популярные рейсы в горячий сезон авиакомпании продают на 5-10% билетов больше, чем мест в самолете. "Сейчас такой овербукинг в России никак не регламентирован, и поэтому фракция "СР" предлагает его запретить. С точки зрения этики и здравого смысла нельзя продавать билетов на рейс больше, чем посадочных мест в воздушном судне", - написал он в своем телеграм-канале.

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