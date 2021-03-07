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По случаю 8 Марта в Пекине прошла акция "Заставь ее улыбнуться"

16:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная акция Make Her Smile ("Заставь ее улыбнуться") прошла в воскресенье на улицах китайской столицы в преддверии Международного женского дня. Десятки представительниц прекрасного пола получили в подарок от волонтеров акции цветы и поздравления с наступающим праздником.

"Сегодня мы проводим акцию Make Her Smile", - рассказал ТАСС волонтер, представитель Ассоциации российских студентов (АРС) в Китае Лев Кизименко. У молодого человека, учащегося в Пекинском транспортном университете, в руках охапка красных роз и табличка с эмблемой мероприятия. Лев живет в Пекине несколько лет, когда он узнал о готовящейся акции Make Her Smile, с удовольствием вызвался в добровольцы.

"Суть мероприятия заключается в том, что мы ходим по улицам города и поздравляем девушек с 8 Марта, желаем им всего самого лучшего, дарим им улыбку", - рассказал молодой человек. "Кстати, сейчас мы находимся недалеко от посольства России, в центре столицы", - отметил он и добавил, что рад возможности поздравить с наступающим праздником не только коренных жительниц Пекина, но и россиянок, которых в этом районе города особенно много.

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