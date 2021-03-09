СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
09:20 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Телеграм-канал Нехта выложил фильм об имуществе и недвижимости в пользовании белорусского президента Александра Лукашенко. В нем перечисляется 18 объектов недвижимости, в том числе хутор «Вискули» в Брестской области и самая роскошная – Дворец Независимости в Минске за 250 миллионов долларов, с оружейной, зимним садом, вертолетной площадкой и коллекцией ретро-машин. Во время открытия дворца в 2013-м году Лукашенко заявлял, что на него не потратили ни рубля из бюджета, но, по данным создателей фильма, это не так. Также один из сотрудников президентской администрации анонимно рассказал, что ежемесячно на содержание резиденций Лукашенко тратятся «десятки миллионов долларов».
К полуночи по Москве видео набрало на ютубе больше 600 тысяч просмотров. Эхо Москвы
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