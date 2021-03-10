Глава столичной полиции Олег Баранов выступил в Мосгордуме

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В 2020 году в Москве серьезно поменялась структура преступности – онлайн-преступлений стало больше, а нарушений закона на улицах – меньше. Как заявил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов, выступая в Мосгордуме с докладом о работе столичной полиции, зафиксировано сокращение количества грабежей на 36,3%, разбоев - на 35,5%, а общее число краж в мегаполисе сократилось на 8,4%.

«Ощутимый вклад продолжает вносить реализация программы «Безопасный город», - сообщил Баранов. - За год с использованием систем видеонаблюдения раскрыто более 5000 преступлений. Эффективность применения систем видеонаблюдения в раскрытии преступлений имеет ежегодный рост на 15-16%. Сейчас система в дополнение к имеющимся функциям, получила модуль распознавания лиц. Благодаря этой системе задержано 263 преступника, находящихся в федеральном розыске».

В это же время, отмечается существенный рост количества преступлений, связанных с безналичными платежами и мобильным банкингом. В этой сфере за 12 месяцев удалось раскрыть 1679 преступлений, совершенных организованными преступными группами. Полицейские также пресекли в Москве 61 преступление террористической направленности, заявил Баранов.