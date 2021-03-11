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Власти Солсбери выставляют на продажу дом Скрипаля

10:05 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти английского Солсбери выставляют на продажу дом Сергея Скрипаля. Как сообщил ВВС глава муниципального совета графства Уилтшир Филип Уайтхед, приобрести недвижимость можно будет после того, как в доме будет завершен ремонт, который уже начался и продлится 4 месяца.

В ближайшее время совет графства Уилтшир формально приобретет дом. Сумма сделки неизвестна.

По версии британского следствия, в этом доме экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность британские власти возлагают на спецслужбы России.  Эхо Москвы

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