Власти Солсбери выставляют на продажу дом Скрипаля
10:05 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти английского Солсбери выставляют на продажу дом Сергея Скрипаля. Как сообщил ВВС глава муниципального совета графства Уилтшир Филип Уайтхед, приобрести недвижимость можно будет после того, как в доме будет завершен ремонт, который уже начался и продлится 4 месяца.
В ближайшее время совет графства Уилтшир формально приобретет дом. Сумма сделки неизвестна.
По версии британского следствия, в этом доме экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность британские власти возлагают на спецслужбы России. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 11.03.2021
- Google намеревается брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube
- 10:00 11.03.2021
- 2020 год стал самым смертоносным за всю историю США - Politico
- 09:32 11.03.2021
- В Японии указали на необходимость продемонстрировать способность блокады Южных Курил
- 09:20 11.03.2021
- В Томске проверяют школы после звонков о минировании
- 09:05 11.03.2021
- Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от доходов семьи
- 09:00 11.03.2021
- Пополнения Фонда национального благосостояния в этом году не ожидается - СП
- 08:57 11.03.2021
- Россия, Испания и Италия обсудили "перезапуск" мирного процесса между палестинцами и израильтянами
- 08:52 11.03.2021
- Администрация Байдена рассматривает дополнительные санкции против "Северного потока-2"
- 08:42 11.03.2021
- Саакашвили: У Украины есть репутация "государства-кидалова"
- 08:30 11.03.2021
- Генсек ООН: Действующая система международной безопасности неэффективна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать