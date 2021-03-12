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Спецслужба Украины возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании кораблей РФ в Крыму

21:20 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Верховной радой в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", - отмечается в сообщении. Следователи, добавили в СБУ, в частности, устанавливают "обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной рады".

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