Роскомнадзор заблокирует "Твиттер" в РФ через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию
15:12 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор (РКН) заблокирует социальную сеть "Твиттер" на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения, - сказал собеседник ТАСС. - Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России".
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