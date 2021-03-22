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Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась почти в два раза

09:32 22.03.2021 Источник: Газета.Ru

В прошлом году чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упала в 1,8 раза. Об этом пишет Associated Press.

Таким образом, в 2020 году прибыль компании составила $49 млрд, годом ранее — $88,2 млрд. В компании назвали прошлый год одним из самых сложных из-за кризиса, последовавшего за пандемией. В то же время Saudi Aramco выплатила своим акционерам $75 млрд дивидендов. Объем капитальных затрат в 2020 году составил $27 млрд. На 2021 год CAPEX составит $35 млрд, в изначальном плане показатель составлял $40-45 млрд.

В прошлом году средний уровень добычи достигал 12,4 млн б/с нефтяного эквивалента, на нефть приходятся 9,2 млн б/с. Исторический максмум по добыче нефти был зафиксирован в апреле — 12,1 млн б/с.

Ранее цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель.  Газета.Ru

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