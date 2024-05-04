ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Энергодаре
18:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Медико-санитарную часть Энергодара, в котором располагается Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По самой станции прилетов не было, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Майские праздники проходят напряженно. Прилетов на станции не было, чего не скажешь об Энергодаре, обстрелы которого ВСУ периодически ведут. Последние прилеты были вчера. Один из них был, в том числе на территории медико-санитарной части города. К счастью, никто не пострадал», — сказала Яшина.
НОВОСТИ
- 19:00 04.05.2024
- Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск МВД РФ
- 18:00 04.05.2024
- Переговоры по урегулированию на Украине без России невозможны — посол Казахстана в РФ
- 17:30 04.05.2024
- ВСУ в панике покидают поселок Архангельское под Авдеевкой, сообщили в ДНР
- 17:00 04.05.2024
- В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек
- 16:00 04.05.2024
- Уголовное дело возбуждено в РФ в отношении Зеленского, он объявлен в розыск
- 15:00 04.05.2024
- Пять мощных вспышек на Солнце произошли 4 мая
- 14:00 04.05.2024
- В проливе Дарданеллы у следующего в РФ танкера вышел из строя двигатель
- 13:00 04.05.2024
- ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области
- 12:30 04.05.2024
- Восток ЕС догоняет по уровню жизни его юг - Bloomberg
- 12:00 04.05.2024
- В Закарпатье произошел конфликт со стрельбой между сотрудниками военкомата и цыганами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать