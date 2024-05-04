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ВСУ атаковали дронами-камикадзе медико-санитарную часть в Энергодаре

18:30 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медико-санитарную часть Энергодара, в котором располагается Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По самой станции прилетов не было, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Майские праздники проходят напряженно. Прилетов на станции не было, чего не скажешь об Энергодаре, обстрелы которого ВСУ периодически ведут. Последние прилеты были вчера. Один из них был, в том числе на территории медико-санитарной части города. К счастью, никто не пострадал», — сказала Яшина.

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