Переговоры по урегулированию на Украине без России невозможны — посол Казахстана в РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процессы по урегулированию конфликта на Украине без участия России невозможны. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Более того, вы знаете, сейчас много различных инициатив, и есть четкое понимание того, что без участия России эти процессы невозможны. Конечно же, мнение России надо всегда учитывать в этих процессах», — сказал он.

Говоря о конференции по Украине в Швейцарии, которая планируется на середину июня, Абаев отметил, что ему не известно о приглашении на это мероприятие Казахстана. «Насколько я знаю, Казахстану такого приглашения еще не поступало», — сказал он.