За военную операцию в Донбассе выступают более 40% украинцев - опрос

22:00 Источник: Интерфакс

42% граждан Украины согласны с необходимостью проведения вооружёнными силами Украины военной операции в Донбассе для восстановления территориальной целостности страны, 25,3% выступают против этого, свидетельствуют данные омнибуса Info Sapiens, проведённого 13-31 января по заказу Школы политической аналитики.

По данным исследования, обнародованным во вторник, применительно к Крыму военную операцию считают необходимой 37,4% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 27,5%, 20% не смогли ответить на вопрос.

48,4% участников опроса считают перемирие в Донбассе, введенное 27 июля 2020 года, важным достижением власти, 26,8% не согласны с этим.

44,9% респондентов считают, что Россия заинтересована в продолжении войны в Донбассе, 23,9% не разделяют эту точку зрения. 31,2% не смогли дать на вопрос четкий ответ или отказались отвечать. 58,4% респондентов уверены, что Россия не хочет возвращения Донецка и Луганска в Украину. Противоположное мнение имеют 9,8%, 31,9% не ответили на вопрос.

Количество сторонников и противников визового режима с Россией равно и составляет 39%.

Опрос проводился в рамках инициативы по развитию аналитических центров на Украине, которую выполняет международный фонд "Возрождение" совместно с инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Киеве. В нем участвовали 2000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.