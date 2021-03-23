0
0
1
НОВОСТИ

За военную операцию в Донбассе выступают более 40% украинцев - опрос

22:00 23.03.2021 Источник: Интерфакс

42% граждан Украины согласны с необходимостью проведения вооружёнными силами Украины военной операции в Донбассе для восстановления территориальной целостности страны, 25,3% выступают против этого, свидетельствуют данные омнибуса Info Sapiens, проведённого 13-31 января по заказу Школы политической аналитики.

По данным исследования, обнародованным во вторник, применительно к Крыму военную операцию считают необходимой 37,4% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 27,5%, 20% не смогли ответить на вопрос.

48,4% участников опроса считают перемирие в Донбассе, введенное 27 июля 2020 года, важным достижением власти, 26,8% не согласны с этим.

44,9% респондентов считают, что Россия заинтересована в продолжении войны в Донбассе, 23,9% не разделяют эту точку зрения. 31,2% не смогли дать на вопрос четкий ответ или отказались отвечать. 58,4% респондентов уверены, что Россия не хочет возвращения Донецка и Луганска в Украину. Противоположное мнение имеют 9,8%, 31,9% не ответили на вопрос.

Количество сторонников и противников визового режима с Россией равно и составляет 39%.

Опрос проводился в рамках инициативы по развитию аналитических центров на Украине, которую выполняет международный фонд "Возрождение" совместно с инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Киеве. В нем участвовали 2000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 23.03.2021
Контролируемая военными США база в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу - ТВ
0
66
14:00 23.03.2021
Трое военных погибли в инциденте с самолетом Ту-22М3 на аэродроме под Калугой - источник
0
91
13:05 23.03.2021
НАТО должна сосредоточиться на Китае и исходящих от него вызовах - Блинкен
0
81
22:40 22.03.2021
Запрет использовать на службе смартфоны не нарушает конституционных прав военных - КС РФ
0
163
11:15 20.03.2021
Еще один эсминец США идет "обеспечивать безопасность" в Черном море
0
313
17:12 19.03.2021
Конкуренция НАТО с РФ и Китаем в Арктике обострится из-за изменения климата - генсек НАТО
0
299
10:20 19.03.2021
В Черном море начинаются международные учения стран НАТО
0
330
11:00 17.03.2021
"Россия уже психует" - украинский эксперт о новой ракете
0
482
18:35 16.03.2021
Американский адмирал заявил, что Западное полушарие под угрозой...
0
474
17:00 16.03.2021
Британия увеличит ядерный потенциал на 40%
0
461

Возврат к списку