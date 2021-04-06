Кабмин продлевает до конца года особый порядок оказания госуслуг - Мишустин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России продлевает до конца года особый порядок предоставления государственных слуг, часть из них по-прежнему можно будет получать дистанционно. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, аналогичный тому, который действовал в прошлом году, - сообщил он. - Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно, речь идет прежде всего о назначении пенсий и пособий, различных выплат и компенсаций".