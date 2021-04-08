Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волгоградский подросток, планировавший нападение на школу и обвиняемый в незаконном изготовлении взрывных устройств, будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, сообщила ТАСС в четверг руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. "Решением Центрального районного суда Волгограда подросток из СИЗО № 1 УФСИН России по Волгоградской области будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учетом срока предварительного следствия до 11 мая", - сказала она.