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НОВОСТИ

Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу

12:59 10.04.2021

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Фото Кирилл Журавок
Отменить пенсионную реформу предложил Народный артист России Дмитрий Певцов. По его словам, пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию. "Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет. Да и в Москве ситуация не сильно отличается. Большинство не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии. Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь", - заявил артист.

"Людям дотянуть бы до самой пенсии", - говорит артист. 


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