Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу
12:59 10.04.2021
|Фото Кирилл Журавок
"Людям дотянуть бы до самой пенсии", - говорит артист.
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