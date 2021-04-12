Большинство европейцев против продажи с 2030 года авто с двигателями внутреннего сгорания

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей европейских городов выступают за запрет на продажу с 2030 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в рамках кампании по борьбе с углеродными выбросами. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу Европейской федерации транспорта и окружающей среды Transport & Environment, передает агентство Рейтер.

По его данным, в исследовании приняли участие 10 050 человек, проживающих в 15 городах стран Европы, включая Лондон, Варшаву и Будапешт. Результаты показали, что 63% опрошенных поддерживают идею о том, что после 2030 года в Европе должны продаваться только автомобили, не наносящие серьезный ущерб окружающей среде. При этом около 29% респондентов выступили против прекращения продаж автомашин с бензиновыми и дизельными двигателями. Вместе с тем 8% опрошенных не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, как выяснили социологи, во всех городах большинство респондентов - от 51% в Антверпене и Берлине и до 77% в Риме - поддержали запрет. "Люди в городах наиболее подвержены токсичному загрязнению воздуха, и они не хотят, чтобы [автомобили] с двигателями внутреннего сгорания продавались дольше, чем это необходимо", - отметила представитель Transport & Environment Юлия Полисканова.

В настоящее время, как пишет Рейтер, продажи электромобилей и гибридных машин в ЕС выросли почти в три раза и составили более 1 млн в 2020 году, или более 10% от общего объема продаж. Причем Австрия, Дания, Нидерланды и шесть других стран в прошлом месяце призвали Европейскую комиссию установить конкретный срок прекращения продаж автомобилей с ДВС в масштабах всего ЕС. "Эта дата должна быть согласована с целью достижения климатической нейтральности к 2050 году", - подчеркнул источник одной из стран ЕС. "Если принять во внимание срок службы автомобилей, то в 2030 году следует прекратить выпуск на рынок новых автомобилей [с двигателями внутреннего сгорания]", - добавил он.

В декабре 2020 года саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента и предполагавшие сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение подобных правил требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.