Сбер выводит клиентов в открытый космос

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Сбер в партнерстве с Роскосмосом отмечает День космонавтики сразу несколькими проектами. На специальном сайте «Путешествие по космосу» пользователи могут отправиться в межзвездное пространство с помощью продуктов экосистемы Сбера. При этом используются технологии дополненной реальности (AR-технологии) и 3D-модели, разработанные Лабораторией виртуальной и дополненной реальности компании. А вот аудиосервис «СберЗвук» создал плейлист «Звук в космосе», объединив композиции, звучавшие во время космических полетов. Медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» предлагает пользователям пройти тест «Смог бы ты стать космонавтом».

Кроме того, 11 апреля, накануне 60-летия знаменитого полета Юрия Гагарина, в павильоне «Космос» на ВДНХ был проведен первый Всероссийский космический диктант, состоявший из 30 вопросов, связанных с разным направлениями космических знаний. Участники диктанта также могли проверить свое самочувствие при помощи технологий искусственного интеллекта: разработанное входящей в экосистему Сбера компанией «СберМедИИ» мобильное приложение RespiratoryAI позволяло за минуту провести предварительную самодиагностику отсутствия респираторных заболеваний.