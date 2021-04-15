Называть Патриарха Кирилла агентом КГБ не является оскорблением, – решение Болгарского суда
12:35 15.04.2021
Болгарский суд не увидел клеветы в словах экс-вице-премьер-министра Болгарии Валери Симеонова, который назвал Кирилла (Гундяева) агентом КГБ. 17 марта Софийский районный суд вынес решение № 20069484 в деле № 18199/2018 по иску Эмила Миланова к бывшему вице-премьер-министру Болгарии Валери Симеонову. Суд не увидел в словах Симеонова клеветы на московского церковного чиновника.
Симеонов так резко отреагировал на публично высказанное Кириллом (Гундяевым) недовольство речью президента Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.
По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей.
Вот что заявил Валери Симеонов 7 марта 2018 г. на Болгарском национальном телевидении (цитируется по решению суда, в квадратных скобках переводчиком раскрыты сокращения): «Мы должны четко сказать людям, кем является Патриарх К[ирилл]. Он не сошел с неба. Он не походит из Рая и не является посланником Г[оспода] Б[ога] или И[суса] Х[риста]. [...] И он еще отваживается вершить правосудие над болгарским президентом. Представьте только, как наш Н[еофит – то есть патриарх Болгарский] едет в Россию, станет, как я здесь стою, напротив П[утина], начнет стучать по его столу (здесь подсудимый стучит по столу) и скажет ему: "А ты откуда упал?! Разве вы не знаете, кем являются К[ирилл] и М[ефодий] ... Что с ним будет? ... И тот, кто претендует на историческую манипуляцию... Духовное лицо, духовное лицо, когда упоминаются жертвы в этих битвах. Им мешают жертвы, они хотят выбросить их кости из истории. Какой он? ... Я тебе еще раз говорю. Это не восточно-православный священнослужитель. Это агент М[ихайлов] из советской К[ГБ], доказано, второсортный советский агент из К[ГБ]. Тот самый, кто сказал, что права человека – это новая ересь. И он еще отваживается вершить правосудие над болгарским президентом. И этот хитрец должен мне что-то говорить?»
Симеонов в суде разъяснил, что его поведение не могло нанести противоправного вреда, поскольку это был комментарий по поводу поведения представителя иностранного государства и его высказывания не как духовного и религиозного лидера, а как главы иностранной делегации, при этом критическая оценка его мотивов и проявлений по политическим вопросам была сделана Симеоновым в качестве представителя правительства Республики Болгария.
Суд отверг обвинения и постановил взыскать с заявителя 150 левов (около 75 евро) судебных расходов.
Истец Эмил Миланов – генерал запаса МВД (бывший шеф службы «Полиция» Столичной дирекции внутренних дел), лидер пророссийской общественной организации «Международная славянская община – Перун-2000», секретарь Движения «Русофилы», а также председатель политической партии «Возрождение Болгарии», сообщает rus.bg
Источник: faktor.bg
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