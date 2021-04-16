Байден: Беседа с Путиным была искренней и уважительной

00:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным.

"Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной", - сказал он, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.