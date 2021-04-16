В Белграде в мае начнется производство "Спутника V" - Лавров
19:15 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" состоится в Белграде в мае. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.
"У нас общее мнение, что для того, чтобы сберегать жизни, здоровье наших граждан, необходимо продолжать взаимодействие. Надеемся, что этому на практике будет способствовать намеченный на май запуск производства "Спутника V" в Белграде. На днях там состоялись первые испытания, прошли они позитивно", - сказал он.
В среду РФПИ сообщил о начале производства вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии.
3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.
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