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МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

09:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть РФ до конца дня 19 апреля, говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в документе. "Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - добавили в МИД РФ.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом.

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