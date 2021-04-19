ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать "Суперлигу"
11:05 19.04.2021 Источник: Эхо Москвы
ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать новый турнир. В заявлении Международной федерации футбола Суперлига называется «европейской сепаратистской лигой». Ранее УЕФА и национальные федерации выразили готовность всеми доступными мерами препятствовать проекту.
О создании Суперлиги сообщили 12 европейских команд, в том числе английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан». Планируется, что всего в турнире примут участие 20 клубов, а солидарные выплаты существенно превысят доход от нынешних еврокубков. Эхо Москвы
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