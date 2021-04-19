0
0
141
НОВОСТИ

ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать "Суперлигу"

11:05 19.04.2021 Источник: Эхо Москвы

ФИФА раскритиковала решение европейских клубов организовать новый турнир. В заявлении Международной федерации футбола Суперлига называется «европейской сепаратистской лигой». Ранее УЕФА и национальные федерации выразили готовность всеми доступными мерами препятствовать проекту.

О создании Суперлиги сообщили 12 европейских команд, в том числе английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан». Планируется, что всего в турнире примут участие 20 клубов, а солидарные выплаты существенно превысят доход от нынешних еврокубков.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 19.04.2021
Навального переведут в стационар областной больницы для осужденных - УФСИН
0
0
12:05 19.04.2021
Реакция РФ на высылку сильнее, чем ожидалось, в Чехии изучат дальнейшие действия - МИД
0
33
12:00 19.04.2021
Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги
0
58
11:32 19.04.2021
В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
102
11:30 19.04.2021
Мусульманский богослов сравнил блокчейн с шариатом
0
120
11:20 19.04.2021
В Новосибирске конвоир застрелил арестанта
0
151
11:00 19.04.2021
Турецкие СМИ удалили статью об одобрении производства в стране "Спутника V"
0
182
10:32 19.04.2021
В Приморье из-за рухнувшего моста автомобиль упал в реку
0
174
10:20 19.04.2021
Трое пропавших в Непале российских альпинистов обнаружены
0
223
10:05 19.04.2021
Росатом будет исключен из числа участников тендера на достройку чешской АЭС
0
246

Возврат к списку