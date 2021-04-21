Президент заявил о необходимости помочь регионам с большими коммерческими задолженностями

13:00 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию президент Россиисообщил:"По итогам года будем принимать решения о донастройке налогового законодательства. Но скажу без протокола: кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает.

Правительство и ЦБ должны и дальше продолжать ответственную политику, в том числе сдерживать инфляцию. Но сейчас мы можем нарастить инвестиции в инфраструктуру. Хочу поблагодарить все конструктивные силы за патриотический настрой в период эпидемии, это помогло нам обеспечить устойчивость политической системы.



Настрой на конкурентную борьбу и одновременно объединение вокруг общих задач - все это важно перед выборами в Госдуму.



Мы поддержим тех, кто запускает проекты созидания. Это касается облегчения бремени долговых обязательств. Руководство регионов должно предоставить отчеты, мы их обсудим на Госсовете летом.



Прежде всего нужно помочь регионам с большими коммерческими задолженностями. Если они превышают 25% доходов, то будут заменены государственными обязательствами.

Нужно реструктурировать долги регионов, пострадавших от пандемии, пролонгировать сроки до 2029 года. Нужны инфраструктурные кредиты сроком на 15 лет. Общая сумма - 500 млрд рублей. При реструктуризации долгов нужен принцип справедливость. Кто-то не набирал кредиты. Они могут почувствовать себя в проигрыше. Мы поддержим тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов, тем больше инфраструктурных кредитов. Мы одна страна, власти и бизнес должны работать в одной инфраструктурной логике".