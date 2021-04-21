Президент заявил о необходимости помочь регионам с большими коммерческими задолженностями
13:00 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"По итогам года будем принимать решения о донастройке налогового законодательства. Но скажу без протокола: кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает.
Правительство и ЦБ должны и дальше продолжать ответственную политику, в том числе сдерживать инфляцию. Но сейчас мы можем нарастить инвестиции в инфраструктуру. Хочу поблагодарить все конструктивные силы за патриотический настрой в период эпидемии, это помогло нам обеспечить устойчивость политической системы.
Настрой на конкурентную борьбу и одновременно объединение вокруг общих задач - все это важно перед выборами в Госдуму.
Мы поддержим тех, кто запускает проекты созидания. Это касается облегчения бремени долговых обязательств. Руководство регионов должно предоставить отчеты, мы их обсудим на Госсовете летом.
Нужно реструктурировать долги регионов, пострадавших от пандемии, пролонгировать сроки до 2029 года. Нужны инфраструктурные кредиты сроком на 15 лет. Общая сумма - 500 млрд рублей. При реструктуризации долгов нужен принцип справедливость. Кто-то не набирал кредиты. Они могут почувствовать себя в проигрыше. Мы поддержим тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов, тем больше инфраструктурных кредитов. Мы одна страна, власти и бизнес должны работать в одной инфраструктурной логике".
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