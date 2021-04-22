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Мэр Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен

17:36 22.04.2021

Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте (ЭМК). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, раньше для того, чтобы начать пользоваться картой, горожанам приходилось проходить не очень сложную, но все же утомительную процедуру авторизации, занимавшую несколько дней. «С сегодняшнего дня многим людям сделать это будет гораздо проще. Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru», - написал градоначальник на своем сайте.

По его словам, это решение касается 2,9 млн человек, верифицированных на mos.ru. «Для того, чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях (если там их еще нет). Если же полной учетной записи на портале mos.ru у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг «Мои документы», - сообщил Собянин.

В результате электронной медицинской картой смогут пользоваться более 40% жителей Москвы, а это 5,2 млн горожан.

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