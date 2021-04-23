Чешский премьер поблагодарил Словакию после высылки российских дипломатов

10:05 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за выражение солидарности республики с его страной по инциденту в Врбетице. Это было было выражено в высылке трех российских дипломатов из Словакии, заявил глава чешского кабмина на странице в Twitter.

«О том, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии», — сообщил Бабиш. Газета.Ru