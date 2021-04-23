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Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

15:16 23.04.2021

Отток учёных за границу - серьёзная проблема для России, уверен ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Как недавно сообщала "НГ", с 2012 года количество уезжающих из России научных работников увеличилось в пять раз. «Проблема есть с отъездом ученых из нашей страны. Вот я закончил МГУ в 2002 году, половина с курса уехала. Конечно, сейчас такого оттока нет, это нельзя сравнить с 2000 годом, он намного уменьшился, но все ровно такая тенденция есть и в последнее время она чуть усилилась», - констатировал Мажуга.

Ректор отметил важность создания комфортных условий труда для ученых. «Для ученого самое главное - это инфраструктура, современное оборудование и критическая масса ученых вокруг», - считает он, отмечая, что долнительным стимулом для научных кадров может быть популяризация достижений учёных в стране и широкое информирование о практическом применении новых разработок.

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