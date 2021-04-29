Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Алексея Навального

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сведения о возбуждении нового уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального, действительно, содержатся в материалах иска прокуратуры о признании ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) экстремистской организацией. Об этом заявил журналистам адвокат Иван Павлов, который представляет интересы фонда.

"Спрашивали - отвечаю. В закрытой части материалов дела содержится постановление о возбуждении уголовного дела против А. Навального, Л. Волкова и И. Жданова по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Вынесено 4 февраля 2021 года. Дело расследуется в ГСУ СК РФ", - сказал Павлов.