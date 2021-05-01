ЕС может ответить еще санкциями на санкции РФ против европейских чиновников
22:30 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на введение РФ для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли, - распространенном в пятницу в Брюсселе.
"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.
НОВОСТИ
- 23:18 30.04.2021
- Лидеры таджикской и киргизской диаспор: необходимо сохранить межнациональный мир в Москве
- 23:00 30.04.2021
- Растет число атак на персонал США за рубежом с помощью "направленной энергии"
- 22:15 30.04.2021
- Марсианский вертолет НАСА совершил четвертый полет над поверхностью планеты
- 22:00 30.04.2021
- Европа испытывает острый дефицит газа для закачки в подземные хранилища
- 21:40 30.04.2021
- Офис Зеленского резко осудил марш по Киеву в честь создания нацистской дивизии СС "Галичина"
- 21:25 30.04.2021
- Мадагаскар: Люди от голода питаются саранчой, листьями и кактусами
- 21:10 30.04.2021
- Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 - Глава Роспотребнадзора
- 20:51 30.04.2021
- Попова рассказала, сколько может держаться иммунитет после прививки от COVID-19
- 20:35 30.04.2021
- Ситуация с заражением COVID-19 в России стабильна - Попова
- 20:22 30.04.2021
- Росстат подсчитал естественную убыль населения за 1 квартал 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать