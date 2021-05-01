ЕС может ответить еще санкциями на санкции РФ против европейских чиновников

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры на введение РФ для ряда европейских чиновников запрета на въезд в страну. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента - Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли, - распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в нем.