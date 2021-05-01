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НОВОСТИ

На борьбу с фейками и расширение аудитории МИД Великобритании выделил Би-би-си $11 млн

18:10 01.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная служба Би-би-си в 2021-2022 годах получит дополнительные 8 млн фунтов стерлингов (11 млн долларов по текущему курсу) на расширение аудитории, а также борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями. Об этом сообщил в субботу МИД Соединенного Королевства.

"В мире, где государства и преступные группировки искажают новости, чтобы эксплуатировать и угнетать людей, жизненно важно обеспечивать независимое и объективное освещение событий по всему миру. Выделенные средства позволят Всемирной службе Би-би-си доносить независимую журналистику до гораздо большего числа людей в мире, противодействуя тем, кто искажает правду и вводит в заблуждение общественность", - заявил глава Форин оффиса Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство.

В МИД королевства отметили, что "некоторые государства используют интернет-ботов", распространяя в соцсетях вредоносную информацию, в том числе о пандемии коронавируса, и фейки, которые необходимо разоблачать. Было указано, что помощь правительства также поможет Би-би-си продолжать проведение журналистских расследований, в том числе в странах Африки и Ближнего Востока.

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