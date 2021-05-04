МЧС предупреждает о порывах ветра в Москве до 18 м/с
11:15 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Московском регионе, сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 мск 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 18 м/ с", - сказали в главке.
В Подмосковье ветер может быть сильней - до 20 м/с, добавили в пресс-службе областного главка МЧС.
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