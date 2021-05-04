Депутат ПАСЕ, попавший в санкционный список, решил все же подать документы на визу в РФ

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жак Мэр, которому запрещен въезд на территорию России, собирается подать повторный запрос на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом политик сообщил во вторник в своем "Твиттере".

"Я повторно направлю запрос на посещение РФ для моего доклада о задержании Навального", - написал Мэр.