Депутат ПАСЕ, попавший в санкционный список, решил все же подать документы на визу в РФ
20:41 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жак Мэр, которому запрещен въезд на территорию России, собирается подать повторный запрос на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом политик сообщил во вторник в своем "Твиттере".
"Я повторно направлю запрос на посещение РФ для моего доклада о задержании Навального", - написал Мэр.
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