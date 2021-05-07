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После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство

17:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Мальдивской Республики, ныне спикер Народного меджлиса Мохамед Нашид, получивший ранения в четверг в результате взрыва, прогремевшего в столице страны Мале, находится в критическом состоянии. Об этом в пятницу сообщает агентство Франс Пресс (АФП).

"Он в критическом состоянии, находится в реанимации", - приводит агентство заявление больницы. Отмечается, что Нашиду проведена операция, в частности, извлечены осколки из легких и живота.

Как ранее сообщала местная газета "Сан онлайн", взрыв прогремел недалеко от дома экс-президента.

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