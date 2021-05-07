После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Мальдивской Республики, ныне спикер Народного меджлиса Мохамед Нашид, получивший ранения в четверг в результате взрыва, прогремевшего в столице страны Мале, находится в критическом состоянии. Об этом в пятницу сообщает агентство Франс Пресс (АФП).



"Он в критическом состоянии, находится в реанимации", - приводит агентство заявление больницы. Отмечается, что Нашиду проведена операция, в частности, извлечены осколки из легких и живота.



Как ранее сообщала местная газета "Сан онлайн", взрыв прогремел недалеко от дома экс-президента.



