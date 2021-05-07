После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство
17:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Он в критическом состоянии, находится в реанимации", - приводит агентство заявление больницы. Отмечается, что Нашиду проведена операция, в частности, извлечены осколки из легких и живота.
Как ранее сообщала местная газета "Сан онлайн", взрыв прогремел недалеко от дома экс-президента.
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