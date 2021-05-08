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Меркель призвала беспрестанно хранить память о миллионах людей, погибших при нацистах

10:30 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 года Днем освобождения и призвала беспрестанно хранить память миллионов жертв национал- социалистов. Ее слова привел в субботу в "Твиттере" официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Восьмое мая 1945 года было Днем освобождения. Этот день означал конец нацистской диктатуры и цивилизационного разрыва - Холокоста", - отметила канцлер.

"Нашей постоянной ответственностью остается сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов", - подчеркнула Меркель.

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