Власти Индии добиваются прекращения сброса в Ганг тел умерших от коронавируса

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии пытаются добиться прекращения сброса в реку Ганг останков умерших от COVID-19. Об этом в среду сообщило агентство АНИ.

"Мы приняли меры для предотвращения сброса в Ганг тел умерших от коронавируса и ввели запрет на подобные действия. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и местные власти контролируют исполнение запрета и обеспечивают захоронение всех обнаруженных в Ганге неопознанных тел умерших", - цитирует агентство слова министра водных ресурсов страны Гаджендры Сингха Шекхавата.

Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, потребовала от властей штатов в течение двух недель отчитаться о мерах по предотвращению сброса в реку останков умерших. "Необходимо в кратчайшие сроки добиться прекращения таких действий, которые создают серьезную угрозу чистоте реки Ганг и ее притоков, а также представляют прямую опасность для здоровья местного населения", - заявил глава миссии Раджив Ранджан Мишра.

Ранее на этой неделе власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили об обнаружении в Ганге останков от 70 до 100 человек, предположительно умерших от последствий заражения COVID-19. Как считается, причиной сброса тел в Ганг является высокая стоимость кремации в соответствии с обрядами индуизма на фоне высокой смертности от заражений коронавирусом в стране.

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 348 421 новый случай инфицирования коронавирусом, число зараженных за все время эпидемии в стране достигло 23 340 938 человек. Количество летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 4 205 и составило 254 197.