Сбер занял 51 место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира Global 2000
15:59 13.05.2021
В свежем рейтинге Global 2000, в списке крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes, Сбербанк занял 51 место в общем списке и 1 место среди российских представителей бизнеса. В рэнкинг включены компании из 61 страны, оценивавшиеся по четырем показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.
«В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%».
По словам Грефа, в 2020 году Сбер завершил технологическую трансформацию и сегодня развивает экосистему, в которую, помимо банковских услуг, включены электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Сейчас у Сбера более 100 млн розничных и более 2,8 млн корпоративных клиентов.
«Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала, - говорит Греф. - Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты. В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году».
В 2020 году Сбер в общем рейтинге Global 2000 занимал 402 место, а среди российских компаний был шестым.
НОВОСТИ
- 17:00 13.05.2021
- Берлин в качестве председателя СЕ вел себя как флагман антироссийских сил - Захарова
- 16:32 13.05.2021
- Кабмин предлагает запретить добычу китов и дельфинов
- 16:12 13.05.2021
- Зимой на МКС на "Союзе" полетит космический турист из Японии
- 16:00 13.05.2021
- Путин попросил представить к наградам сотрудников гимназии в Казани, спасавших детей
- 15:32 13.05.2021
- Вице-премьер Чехии Гамачек заявил, что ему поступают угрозы физической расправы
- 15:12 13.05.2021
- Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин
- 15:00 13.05.2021
- Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток
- 14:32 13.05.2021
- Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье
- 14:20 13.05.2021
- Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов
- 14:12 13.05.2021
- Собор Святого Павла в Лондоне может закрыться из-за нехватки средств - ТВ
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Степан 16:32 13.05.2021
Попасть в столь уважаемый мировой рейтинг уже успех для любой компании, а занять первые позиции в нём так вообще большое достижение! Есть стимул в следующем году занять еще более высокие места в списке!
Комментировать