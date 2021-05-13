Сбер занял 51 место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира Global 2000

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В свежем рейтинге Global 2000, в списке крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes, Сбербанк занял 51 место в общем списке и 1 место среди российских представителей бизнеса. В рэнкинг включены компании из 61 страны, оценивавшиеся по четырем показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

«В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%».

По словам Грефа, в 2020 году Сбер завершил технологическую трансформацию и сегодня развивает экосистему, в которую, помимо банковских услуг, включены электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Сейчас у Сбера более 100 млн розничных и более 2,8 млн корпоративных клиентов.

«Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала, - говорит Греф. - Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты. В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году».

В 2020 году Сбер в общем рейтинге Global 2000 занимал 402 место, а среди российских компаний был шестым.