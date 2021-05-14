Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу - ТВ
11:05 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Аль-Джазира".
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника.
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