В знак солидарности над зданиями правительства Словении вывешены флаги Израиля
18:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В знак солидарности с Израилем его флаг поднят на зданиях правительства Словении, - заявил премьер. - Мы осуждаем террористические атаки и поддерживаем Израиль".
Израильские флаги были вывешены на здании президентского дворца, в котором также регулярно проходят заседания правительства республики, и правительcтвенной канцелярии, расположенной неподалеку.
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