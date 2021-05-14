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В знак солидарности над зданиями правительства Словении вывешены флаги Израиля

18:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные флаги Израиля вывешены в пятницу над комплексом правительственных зданий в центре столицы Словении в знак солидарности с еврейским государством. Об этом говорится в сообщении премьер-министра республики Янеза Янши в "Твиттере".

"В знак солидарности с Израилем его флаг поднят на зданиях правительства Словении, - заявил премьер. - Мы осуждаем террористические атаки и поддерживаем Израиль".

Израильские флаги были вывешены на здании президентского дворца, в котором также регулярно проходят заседания правительства республики, и правительcтвенной канцелярии, расположенной неподалеку.

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