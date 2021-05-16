В секторе Газа Израиль противостоит организованным террористическим армиям - генерал

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военнослужащие противостоят в секторе Газа организованным террористическим армиям, которые ведут ракетные обстрелы городов. С таким заявлением выступил в воскресенье на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.



"Израиль имеет дело в секторе Газа с организованными террористическими армиями. Они обстреливают ракетами города", - сказал он, отметив, что интенсивность обстрелов "существенно возросла", а к настоящему моменту за неделю нынешнего обострения радикалы из Газы уже выпустили столько же ракет по южным городам еврейского государства, сколько за все 50 дней предыдущей военной операции "Нерушимая скала", проведенной израильскими военными в прибрежном палестинском анклаве летом 2014 года.



По словам генерала, радикалы "постоянно направляют огромные средства на разработку ракет, и они продвигаются". "Они (радикалы - прим. ТАСС) помещают большее количество взрывчатки в ракеты и изобрели новые методы пуска", - добавил Гордин, отметив, что "не располагает достаточным количеством информации, позволяющей подтвердить, действительно ли радикалы запустили из анклава несколько управляемых ракет по израильским городам", но и не исключает вероятность этого.



"Очень большое количество ракет выпускалось по Израилю залпами, во время одного из обстрелов по Ашкелону было выпущено 75 ракет за 12 минут - это очень высокий показатель. Вообще, по этому городу уже выпущено столько ракет, что в среднем с вечера 10 мая на каждые 12 минут приходится один снаряд", - продолжил генерал. "Только за последние сутки по Тель-Авиву было выпущено больше ракет, чем, мне кажется, вообще за весь период до нынешнего конфликта, а речь в основном идет о большом количестве ракет, запущенных одновременно и движущихся по баллистической траектории", - добавил он.



Гордин отметил, что израильская система ПВО "Железный купол" доказала свою эффективность, перехватывая порядка 90% ракет "даже при самых комплексных обстрелах", но "ни одна система не бывает совершенной". "Даже если ракета сбита, ее обломки падают на землю с большой скоростью, и это тоже представляет серьезную угрозу", - указал генерал. "С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - привел он последние данные израильской службы тыла.



