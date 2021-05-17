Патриарх Кирилл сравнил эвтаназию и аборт со смертной казнью
21:20 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвтаназию и аборты как акты, уничтожающие жизнь человека, можно считать сходными со смертной казнью. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем видеообращении к участникам пленарного заседания XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".
"Общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий: если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там, и там уничтожается человеческая жизнь?" - сказал он.
По мнению патриарха, в разных странах происходит давление на семью, которое направлено не только на то, чтобы "допустить то или иное отклонение от традиционных норм, но и на то, чтобы сделать нормой эти отклонения, в первую очередь в сознании молодежи".
Патриарх напомнил, что церковь многократно высказывалась по так называемой ювенальной юстиции и борьбе с семейно-бытовым насилием. "Мы не отрицаем необходимости защиты слабых, принятия государством мер по их защите, но считаем недопустимым создавать государственные и общественные структуры, которые под этим предлогом получают право и возможность контролировать личную жизнь человека, грубо вмешиваться в семью. Необоснованное отобрание детей есть красная черта, которую нельзя переступить", - подчеркнул он.
Патриарх считает несправедливым, что законы и инициативы в этой области продвигаются без учета мнения и участия родительских организаций, родительской общественности и обществ многодетных семей.
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