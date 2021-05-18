Госдума рассмотрит поправки о поддержке семей с детьми во исполнение послания президента

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний. Их авторами стали спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.

Речь идет о дополнительных мерах поддержки - пособиях для беременных женщин и пособиях на детей от 8 до 16 лет, а также о 100%-ной оплате больничных по уходу за детьми до 7 лет.

"Одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5 650 рублей. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.