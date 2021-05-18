В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ
17:12 18.05.2021 Источник: Известия
Эксперты уверены, что пойти на такую реформу необходимо: это позволит гораздо более объективно оценивать реальный уровень ИПЦ.
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