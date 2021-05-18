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НОВОСТИ

В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ

17:12 18.05.2021 Источник: Известия

В расчете индекса потребительских цен (инфляции) учтут расходы на жилье — о таких планах «Известиям» рассказали два близких к правительству источника. По их словам, стоимость недвижимости в ИПЦ хотят включить не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты — то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. В Росстате планы в целом подтвердили: там намерены в следующем году проанализировать такую возможность. В случае если исследование покажет эффективность, в 2023-м вмененную арендную плату могут включить уже в расчет официального уровня инфляции.

Эксперты уверены, что пойти на такую реформу необходимо: это позволит гораздо более объективно оценивать реальный уровень ИПЦ.

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