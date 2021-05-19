Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу
07:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам - участникам совершать инспекционные полеты над территориями друг друга.
Данный вопрос стоит первым номером в повестке заседания палаты, которое начнется на два часа раньше обычного времени, - в 10:00 мск. Докладчиком выступит официальный представитель президента РФ по данному вопросу, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Законопроект был внесен главой государства в Госдуму 11 мая. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".
Однако, как указано в тексте, решение США от 22 ноября 2020 года по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств - участников, достигнутый при его заключении. Таким образом, "был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации".
НОВОСТИ
- 08:27 19.05.2021
- За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет
- 08:17 19.05.2021
- В США придумали новый способ остановить «Северный поток — 2»
- 07:59 19.05.2021
- Около 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за накопленных долгов - газета
- 07:54 19.05.2021
- Распыление перцового баллончика могло стать причиной отравления школьников в Новокузнецке - МВД
- 07:40 19.05.2021
- Киев в политподгруппе предложил исключить Луганск и Донецк из минских переговоров, заявили в ДНР
- 07:28 19.05.2021
- Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня - ЛНР
- 07:22 19.05.2021
- СФ обсудит беззаявительный порядок получения пенсий инвалидами и заслушает главу Минюста
- 07:00 19.05.2021
- В Новокузнецке 11 детей госпитализировали после распыления неизвестного вещества в школе
- 00:35 19.05.2021
- Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
- 22:51 18.05.2021
- Открыт бюст основателю Тыла Вооруженных сил генералу армии Андрею Хрулёву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать