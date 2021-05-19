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Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу

07:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам - участникам совершать инспекционные полеты над территориями друг друга.

Данный вопрос стоит первым номером в повестке заседания палаты, которое начнется на два часа раньше обычного времени, - в 10:00 мск. Докладчиком выступит официальный представитель президента РФ по данному вопросу, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Законопроект был внесен главой государства в Госдуму 11 мая. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".

Однако, как указано в тексте, решение США от 22 ноября 2020 года по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств - участников, достигнутый при его заключении. Таким образом, "был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации".

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